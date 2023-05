Landesliga-Primus Holthausen Biene ist gegen Wildeshausen ins Straucheln geraten, unterlag 0:2. Am Mittwochabend kann die Mannschaft den Lapsus gegen gegen SV GW Mühlen wieder gut machen. Foto: Picturepower up-down up-down Am Mittwochabend das achte Spiel in vier Wochen Landesliga: Spitzenreiter Biene will gegen Mühlen wieder auftrumpfen Von Marius Keiser | 03.05.2023, 10:21 Uhr

Wiedergutmachung betreiben will der Fußball-Landesligist SV Holthausen Biene nach der Niederlage am vergangenen Wochenende. Für die Emsländer geht es am Mittwochabend, 3. Mai, ab 19.15 Uhr beim SV GW Mühlen ran.