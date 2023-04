Wenn Holthausen Biene strauchelt, könnte das Spiel gegen den SV Meppen II zum entscheidenden Aufstiegsduell werden. Erst einmal aber geht es für die U23 gegen Bad Rothenfelde. Foto: Picturepower up-down up-down Traum vom entscheidenden Aufstiegsspiel lebt Landesliga: Meppen II will seine Gewinnserie fortsetzen Von Maik Stönner | 21.04.2023, 11:44 Uhr

Jedes Pflichtspiel hat die U23 des SV Meppen in diesem Jahr für sich entscheiden können. Ob das Team von Trainer Tobias Bartels diese beachtliche Serie fortsetzen kann? Am Sonntag, 23. April, tritt es um 15 Uhr beim ebenfalls formstarken SV Bad Rothenfelde an.