Auf Offensivmann Marcel Mentrup muss Biene-Trainer Wolfgang Schütte gegen Schüttorf verzichten, eventuell fehlt er auch im Endspiel. Foto: Picturepower up-down up-down Letztes Heimspiel gegen FC Schüttorf Landesliga: Kleines Derby für Biene im vorletzten Spiel Von Marius Keiser | 25.05.2023, 17:00 Uhr

Die letzten beiden Partien in der Fußball-Landesliga stehen an. Für Spitzenreiter SV Holthausen Biene beginnt der Schlussspurt am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr zu Hause gegen den FC Schüttorf 09.