Am Sonntag in Wildeshausen Landesliga: Biene will Papenburg-Spiel vergessen machen Von Henning Harlacher | 01.04.2022, 17:30 Uhr

In der Meisterrunde muss der SV Holthausen Biene kleinere Brötchen backen. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schütte will jedoch am Sonntag (15 Uhr) beim VfL Wildeshausen die vergangene 1:4-Schlappe gegen den SC BW Papenburg vergessen machen.