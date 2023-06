Judoka wie Stina Mohaupt (Mitte) pilgern am Samstag zum Landesliga-Finale nach Lingen. Foto: M. Mohaupt up-down up-down Heimturnier zum Saisonabschluss Landesliga-Finale: Lingener Judoka wollen Klassenerhalt Von Jacob Alschner | 08.06.2023, 12:56 Uhr

Die Judo-Landesliga ist zu Gast in Lingen. Dort findet am Samstag der finale Wettkampftag statt. Sowohl Männer als auch Frauen kämpfen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga oder den Verbleib in der Landesliga. Auch für die Gastgeber geht es noch um alles.