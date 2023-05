Daumen hoch: Biene-Trainer Wolfgang Schütte stimmt seine Mannschaft auf den Liga-Endspurt ein. Foto: Picturepower up-down up-down Im Endspurt ist BW Hollage der erste Gegner Landesliga: Bringt Biene den Vorsprung ins Ziel? Von Marius Keiser | 12.05.2023, 15:00 Uhr

SV Holthausen Biene startet am Wochenende in die entscheidende Phase des Titelrennens in der Landesliga. Der Spitzenreiter erwartet am Sonntag um 17 Uhr BW Hollage.