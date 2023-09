BW Papenburg spielt auswärts Mittwoch in der Landesliga: Schmidt als Biene-Coach gegen seine „alte Liebe“ Von Dieter Kremer | 19.09.2023, 18:49 Uhr Seit dieser Saison ist Henning Schmidt Trainer in Biene. Foto: Lars Schroer up-down up-down

Englische Woche in der Fußball-Landesliga: Trainer Henning Schmidt empfängt am Mittwoch mit Tabellenführer SV Holthausen Biene den Verein, den er elf Jahre lang trainierte und in der vergangenen Saison zum Aufstieg führte. Blau-Weiß Papenburg will auswärts wieder in die Erfolgsspur finden.