Werlte (in Gelb) erwartet Dinklage, während Lohne nach Firrel muss. FOTO: Picturepower/Scholz Saisonende erst in drei Wochen Landesliga-Abstiegsrunde: Heimspiel für Werlte, Union Lohne auswärts Von Dieter Kremer | 20.05.2022, 19:05 Uhr

Während in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga am Sonntag der letzte Vorhang fällt, endet die Abstiegsrunde erst drei Wochen später. Sparta Werlte bleiben noch vier Partien und Union Lohne nur noch drei, um den Gang in die Bezirksliga abzuwenden.