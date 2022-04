Vor seiner Zeit bei Sparta Trainer in Dinklage: Steffen Bury. FOTO: Dieter Kremer Sparta mit Personalsorgen Heimstark und Ex-Klub von Coach Bury: Werlte in Dinklage gefordert Von Maik Stönner | 08.04.2022, 16:42 Uhr

Fünf Anläufe haben die Landesliga-Fußballer von Sparta Werlte gebraucht, um am vergangenen Wochenende den langersehnten ersten Sieg des Jahres zu feiern. Auch am Sonntag will sich Trainer Steffen Bury bei dem Spitzenreiter der Abstiegsrunde TV Dinklage teuer verkaufen.