Die Turnhalle war gut gefüllt: Hunderte Kinder nahmen am KSB-Turntag in Sögel teil. Foto: KSB Emsland Über 250 Kinder Erfolgreicher inklusiver Kinderturntag des KSB in Sögel Von Sven Stahmann | 18.10.2022, 17:30 Uhr

In diesem Monat fand der zweite inklusive Kinderturntag in Sögel statt. Die Veranstaltung, die vom Kreissportbund (KSB) Emsland, vom Niedersächsischen Turner-Bund und von der Sportjugend organisiert wurde, zog mehr als 250 Kinder mit ihren Eltern an.