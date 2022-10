Die Sportschule in Sögel, Haus des Sports genannt. Foto: KSB Emsland up-down up-down KSB will für 4,33 Millionen bauen Bekommen die Vereine im Emsland weniger Geld für ihre Sportstätten? Von Dieter Kremer | 05.10.2022, 16:55 Uhr

Ein eigenes Bettenhaus mit 35 Doppelzimmern - das strebt der Kreissportbund Emsland an. Fehlt den Vereinen in der Region deshalb am Ende Geld, um ihre Sportstätten zu verbessern? Es gibt Aufklärung.