Auf dem Kreissporttag in Meppen wurde Michael Koop als KSB-Präsident bestätigt. Foto: Dieter Kremer up-down up-down In Meppen einstimmig bestätigt Kreissportbund Emsland: Michael Koop bleibt bis 2025 Präsident Von Dieter Kremer | 20.09.2022, 10:10 Uhr

Präsident Michael Koop geht beim Kreissportbund Emsland in seine fünfte Amtszeit. Beim Kreissporttag am Montagabend in Meppen erhielt der Altenlingener die größtmögliche Zustimmung.