Der SV Listrup und der VfL Rütenbrock bleiben so gut wie sicher in der Kreisliga, vier Teams müssen noch kämpfen. Foto: Lars Schröer up-down up-down So viele Absteiger wie noch nie Kreisliga: Vierkampf um den Klassenerhalt Von Jonathan Lübbers | 25.05.2023, 17:30 Uhr

So viele Absteiger wie nie wird es in der Fußball-Kreisliga geben. Das erhöht den Druck im Tabellenkeller in der Endphase der Saison erheblich. Der vorletzte Spieltag wird vollständig am Freitagabend, 26. Mai, ausgetragen.