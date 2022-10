Jonne Epping (hier in Krefeld) wurde beim Euregio-Turnier in Nordhorn starker Zweiter bei der U 12. Archivfoto: DEV Tennis up-down up-down Viele Emsländer dabei Tennis: Jonne Epping Zweiter bei Euregio-Jugendturnier in Nordhorn Von Sven Stahmann | 11.10.2022, 10:37 Uhr

Die Tennis-Talente aus dem Emsland zeigten beim diesjährigen Euregio-Turnier in Nordhorn ihr Können. In allen drei Altersstufen U 16, U 14 und U 12 gab es dabei Erfolge zu verbuchen. Unter anderem wurde Jonte Löhmann aus Altenlingen Dritter in der U 16.