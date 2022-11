Werlte und Herzlake spielten diese Saison bereits gegeneinander. Am Wochenende sind beide Teams in weiteren Kellerduellen gefordert. Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down Hält Surwolds Serie? Wichtige Spiele im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Von Jonathan Lübbers | 03.11.2022, 17:14 Uhr

Bereits seit neun Wochen belegt der VfL Herzlake den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga. Auch am anstehenden 16. Spieltag wird sich dies aufgrund des schlechten Torverhältnisses des VfL voraussichtlich nicht ändern. Allerdings könnte die Mannschaft im Tabellenkeller am Wochenende dennoch einen gewaltigen Schritt machen.