Oberliga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen II trifft zum Auftakt auf Bargfrede-Club Heeslingen Von Sportredaktion | 03.08.2023, 16:51 Uhr Der SV Meppen II startet am Samstag, 5. August 2023, mit einem Heimspiel gegen den Heeslinger SC in die neue Saison. Archivfoto: Picturepower/Scholz

Nach dem Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga in den vergangenen zwei Jahren bestreitet der SV Meppen II sein erstes Spiel in der Fußball-Oberliga. Gegner in der Hänsch-Arena ist am Samstag, 5. August 2023, um 14 Uhr der Heeslinger SC. Wir berichten live im Ticker.