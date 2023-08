Landesliga am Sonntag um 15 Uhr Im Liveticker: SV Holthausen Biene erwartet Grün-Weiß Mühlen Von Dieter Kremer | 10.08.2023, 16:50 Uhr Bienes Kader in der Saison 2023/24. Foto: Werner Scholz up-down up-down

Heimpremiere am Biener Busch: In der Landesliga spielen die Fußballer des SV Holthausen Biene am Sonntag, 13. August 2023 (Anpfiff: 15 Uhr), gegen Grün-Weiß Mühlen. Wir berichten im Liveticker vom Spiel.