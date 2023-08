Bezirksliga am Sonntag Im Liveticker: Concordia Emsbüren empfängt den ASV Altenlingen Von Christoph Schillingmann | 11.08.2023, 18:25 Uhr Der ASV Altenlingen ist am Sonntag bei Concordia Emsbüren zu Gast. Foto: Lars Schröer up-down up-down

In der Fußball-Bezirksliga trifft Concordia Emsbüren am Sonntag, 13. August 2023, am zweiten Spieltag den ASV Altenlingen. Anstoß ist um 15 Uhr. Wir berichten live im Ticker.