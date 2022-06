Etwas deutlicher war das Satzverhältnis mit 19:16. Während der überragende Michael Breer in seinen drei Einzeln nicht zu bezwingen war, steuerte Christian Hübner zwei Zähler bei. Mario Jansen ging dagegen leer aus, vor allem bei seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen Oliver Mai fehlte ihm das notwendige Quäntchen Glück.

Im alles entscheidenden Spiel um den Landespokal traf der SV Esterwegen auf den ebenfalls noch ungeschlagenen TuS Wremen (Landkreis Cuxhaven). Bis zum 3:3-Zwischenresultat stand die Partie auf des Messers Schneide.

Dann kassierte Michael Breer allerdings gegen Peter Frick seine einzige Niederlage in diesem Turnier. Zeitgleich musste sich Heinz-Bernd Rohlfer dem gut eingestellten Lucas Klemme im entscheidenden fünften Satz mit 8:11 beugen. So hieß es am Ende 3:5. Noch knapper fiel das Satzverhältnis mit 14:15 aus. Damit belegte die Mannschaft vom Hümmling einen respektablen zweiten Platz im Pokalwettbewerb des Landes Niedersachsen.