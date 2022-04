Bobby Schagen, der seit 2010 für die HSG Nordhorn-Linge n spielt und in 118 Partien 733 Tore geworfen hat, ist seit Kindesbeinen Ajax-Anhänger. Schon als Fünfjähriger war er regelmäßig im Stadion. Sein Vater hat ihn immer mitgenommen zu den Heimspielen. Er teilt sich mit seinem Bruder eine Dauerkarte. Denn oft kollidieren die Termine der HSG mit denen von Ajax. Dennoch hat Schagen in der vergangenen Serie acht bis zehn Spiele in der Amsterdam-Arena gesehen. Allerdings keinen internationalen Auftritt in der Champions League, als Ajax hinter Borussia Dortmund und Real Madrid Dritter wurde – noch vor Manchester City. „Das ist ein Erfolg“, weiß der Handballer.