Zurück in die Erfolgsspur will die HSG Nordhorn-Lingen - auf dem Foto Pavel Mickal - im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen. FOTO: Picturepower Dienstag gegen Ludwigshafen HSG Nordhorn-Lingen: Wir haben die Saisonziele vor Augen Von Uli Mentrup | 09.05.2022, 16:38 Uhr

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen will am Dienstag ab 19.30 Uhr im Euregium gegen die Eulen Ludwigshafen endlich wieder in die Spur kommen.