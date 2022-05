Kampf und Einsatz muss die HSG Nordhorn-Lingen auch in Dessau zeigen. FOTO: Picturepower/Scholz Am Freitag beim Dessau-Roßlauer HV HSG Nordhorn-Lingen will nächsten Sieg für Bundesliga-Aufstieg Von Henning Harlacher | 27.05.2022, 09:06 Uhr

Die HSG Nordhorn-Lingen will mit einem weiteren Sieg am Freitag (19.30 Uhr) beim Dessau-Roßlauer HV die Weichen für den Aufstieg in die Handball-Bundesliga stellen.