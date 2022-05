Bereit zum Endspurt: Die HSG Nordhorn-Lingen mit Daniel Fontaine tritt Samstag in Eisenach an. FOTO: Picturepower Samstag beim ThSV Eisenach HSG Nordhorn-Lingen rüstet sich zum Endspurt um Platz zwei Von Frank Hartlef | 13.05.2022, 19:19 Uhr

Die Niederlagenserie ist gestoppt, die HSG Nordhorn-Lingen will in den letzten sechs Saisonspielen die Rückkehr in die 1. Liga zu bewerkstelligen.