Einst mit Niko Katsigiannis bei der HSG: Daniel Kubes. Foto: Picturepower up-down up-down TuS N-Lübbecke gastiert in Emslandarena HSG Nordhorn-Lingen: Wiedersehen mit „Katze“ Katsigiannis Von Frank Hartlef | 09.12.2022, 18:55 Uhr

Es ist keine zwei Monate her, da feierte Niko Katsigiannis seinen 40. Geburtstag. Kein Grund für „Katze“, den Torhüter-Job auf Zweitliga-Niveau an den Nagel zu hängen. Am Samstag ist Katsigiannis mit dem TuS N-Lübbecke mal wieder bei der HSG Nordhorn-Lingen zu Gast (19.30 Uhr, Emslandarena).