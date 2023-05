Georg Pöhle ist am Samstag nicht dabei. Foto: Picturepower up-down up-down Samstag bei „Eulen“ in Ludwigshafen Aus erfreulichen Gründen: HSG Nordhorn-Lingen erstmals ohne Pöhle Von Holger Wilkens | 26.05.2023, 21:10 Uhr

In den bislang 35 Punktspielen der bisherigen Zweitliga-Saison waren vier Spieler der HSG Nordhorn-Lingen immer dabei: Torwart Bart Ravensbergen, die Kreisläufer Luca de Boer und Dominik Kalafut sowie Georg Pöhle. Auf den Spielmacher und Innenblocker muss Trainer Daniel Kubes am Sonnabend um 19 Uhr im Spiel bei den „Eulen“ in Ludwigshafen erstmals verzichten.