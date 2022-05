Mit der HSG gefordert: Alexander Terwolbeck. FOTO: imago images / Beautiful Sports Freitagabend in Lingen In der Emslandarena: HSG Nordhorn-Lingen gegen Hagen unter Druck Von Holger Wilkens | 06.05.2022, 10:35 Uhr

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge stehen die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen vor dem Heimspiel am Freitag, 19.30 Uhr, in Lingen gegen den VfL Eintracht Hagen im Kampf um einen Aufstiegsplatz unter Druck – doch Trainer Daniel Kubes bleibt gelassen und zuversichtlich.