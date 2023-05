Alex Terwolbeck (links) überzeugte seinen Trainer am Mittwoch. Archivfoto: Picturepower up-down up-down Samstag gegen die HSG Konstanz Letztes Heimspiel in der Emslandarena in dieser Saison für die HSG Von Frank Hartlef | 19.05.2023, 20:47 Uhr

Zum letzten Mal in dieser Saison in der Emslandarena Lingen spielen am Samstag die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen. Auf das Team von Coach Daniel Kubes kommt gegen die HSG Konstanz (19.30 Uhr) das dritte Spiel binnen einer Woche zu.