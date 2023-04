Grund zum Strahlen hat der SV Holthausen Biene, hier Torschütze Christopher Schmitz in der Partie gegen den VfL Oythe. Foto: Werner Scholz/Picturepower up-down up-down Spitzenreiter der Landesliga spielt am Freitag Heimspiel unter Flutlicht: SV Holthausen Biene gegen Firrel Von Marius Keiser | 13.04.2023, 17:00 Uhr

Mit erst einer Niederlage in dieser Spielzeit steht der SV Holthausen Biene in der Fußball-Landesliga weiterhin ganz oben. Am Freitag, 14. April, um 20 Uhr erwartet der Primus GW Firrel zum Flutlichtspiel am Biener Busch.