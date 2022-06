FOTO: Hermann-Josef Meyer up-down up-down Mara Hermes von der LG Emstal fehlen noch 2/100 Sekunden zur DM-Norm. Bei Norddeutschen Meisterschaften Leichtathletik: Nele Heymann Topfavoritin in Lübeck Von Hermann-Josef Meyer | 23.06.2022, 09:29 Uhr

Während Thorben Finke am Wochenende bei den „Finals“ in Berlin an den Start geht (wir berichteten), finden zeitgleich in Lübeck die Norddeutschen Meisterschaften statt. Dort gilt Nele Heymann als Topfavoritin.