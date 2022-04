Mit 1487 Punkten lag Schmidt aber nur knapp vor der Dänin Maria Anita Andersen auf der neunjährigen Stute Rebelle von Blue Hors Don Schufro. 1484 Punkte standen nach der Vorstellung auf dem Viereck für das Paar aus Dänemark zu Buche. Rang drei schrieb sich Nadine Corterier vom RRV Rastede im Sattel der neunjährigen Stute Traversale OLD von Don Schufro mit insgesamt 1425 Punkten auf ihre Fahnen.

„Der noch recht junge Flynn hat sich hier hervorragend vorgestellt“, lobte Richterin Irene Schweckendieck den Hengst, „der bei Hubertus Schmidt in den besten Händen ist“. Das Richtergremium bescheinigte dem Siegerhengst und Qualifikanten für die Frankfurter Festhallen im Dezember eine „unheimlich hohe Konzentrationsfähigkeit“. Gleichzeitig unterstrich die Richterin, dass der Sponsor Nürnberger Versicherung weiter zur Stange hält, damit diese Nachwuchsförderung für junge und talentierte Pferde weiterhin verdienstvolle Arbeit leistet. „Ich hoffe, dass Flynn PCH auch in Deutschland bleibt, damit wir ihn noch im Grand Prix in Lingen sehen können.“

Am Start war in der Prüfung auch Helen Langehanenberg, dreifache Aachen-Siegerin 2013 und Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin bei Olympia in London. Der von ihr vorgestellte achtjährige Oldenburger Hengst Sergio Rossi kam auf 1397 Punkte und Rang neun bei 21 Startern.