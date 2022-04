Damit feierte das Team um Mannschaftskapitän Daniel Bojer einen erfolgreichen Saisonabschluss mit tollem Wetter, mehr als 100 Zuschauern auf der Blau-Weiß-Anlage an der Waldstraße und natürlich dem Sieg über die Berliner. Ein Spaziergang war das Duell gegen die Bundeshauptstädter freilich nicht. In der Begegnung der an Nummer 1 Gesetzten, wo der Lingener Stefan Went auf den Berliner Markus Steiof traf, setzte sich Went zwar glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 durch. Allerdings musste der Lingener wegen Wadenbeschwerden eine Verletzungsauszeit nehmen.

Kurioserweise verletzte sich sein Gegner wenig später am Oberschenkel und brauchte ebenfalls eine Pause. „Dabei ist Stefan eigentlich immer der Fitteste von uns“, lachte Bojer, der sein Match an Position 2 gegen Sebastian Baum mit 6:5 und 6:2 gewann. „Ich musste im ersten Satz lange auf das Break warten“, berichtete Bojer. Im zweiten Satz nahm der Lingener seinem Gegner schon früh das Aufschlagsspiel ab.

Auch Florian Gebkenjans an Position 3 und Jens Pahnreck an Position 4 setzten sich in ihren Einzeln durch. Pech hatte hingegen Marc-Oliver Cyganek, der sich erst im Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben musste. Deutlicher fiel da die Niederlage von Fabian Steffens gegen Moritz Morawksi aus.

So gingen die Lingener mit einer beruhigenden 4:2-Führung in die Doppel. Im ersten Doppelmatch machten es Stefan Went und Jens Pahnreck gegen das Berliner Gespann Steiof/Baum. Der erste Satz ging mit 7:6 an die Gastgeber, der zweite deutlicher mit 3:6 an die Berliner. Im Match-Tiebreak fiel letztlich die Entscheidung mit 12:10 für die Lingener. Keine Blöße gab sich das zweite Blau-Weiß-Doppel mit Daniel Bojer und Florian Gebkenjans, die sich mit 6:0 und 6:0 gegen Hamie Pedjman und Sergej Resch durchsetzten. „Bei uns lief alles wie am Schnürchen“, erklärte Bojer. Da fiel die 3:6, 3:6-Niederlage von Cyganek und Steffens im dritten Doppel nicht mehr ins Gewicht.