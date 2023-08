Neues Quartett bei Emsstädtern Handball-Oberligist TuS Haren vollzieht eine Verjüngungskur Von Christoph Schillingmann | 08.08.2023, 16:16 Uhr Verlängerte beim TuS Haren: Vedran Delic. Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down

In knapp vier Wochen starten die Oberliga-Handballer des TuS Haren in die neue Spielzeit. Der Verein vollzog eine Verjüngungskur in seiner Mannschaft.