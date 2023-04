Mit fünf Toren bester Harener Werfer: Stefan Sträche (am Ball, hier gegen den HC Bremen). Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down „So noch nicht erlebt“ Handball-Oberligist TuS Haren verliert überdeutlich in Habenhausen Von Sven Stahmann | 24.04.2023, 10:32 Uhr

Die Oberliga-Handballer des TuS Haren sind am Wochenende so richtig unter die Räder gekommen. Mit 14:39 (7:16) ging das Spiel beim ATSV Habenhausen verloren. Dabei musste Haren viele Ausfälle kompensieren. In der Landesliga verlor auch die HSG Haselünne-Herzlake.