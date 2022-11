TuS Haren um Coach Sven Suton verliert in Rotenburg klar und deutlich. Foto: Lars Schröer up-down up-down HSG verliert ärgerlich Handball-Oberligist TuS Haren geht bei 22:32 in Rotenburg unter Von Sven Stahmann | 08.11.2022, 10:56 Uhr

„Man kann ein Spiel verlieren, aber nicht so“, sagt der Teammanager Frank Geers vom Handball-Oberligisten TuS Haren. Gegen den TuS Rotenburg verloren die Emsländer am Wochenende mit 22:32. Landesligist HSG Haselünne-Herzlake führte lange in Bohmte, verlor aber am Ende dennoch.