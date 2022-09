Der TuS Haren ist gut in die Oberliga-Saison gestartet. Beim TvdH Oldenburg erkämpfte sich das Team von Trainer Sven Suton ein 23:23. Symbolfoto: IMAGO/Beautiful Sports up-down up-down HSG Haselünne-Herzlake ohne Chance Handball-Oberligist TuS Haren kämpft sich im ersten Saisonspiel stark zurück Von Sven Stahmann | 13.09.2022, 14:31 Uhr

Trotz eines zwischenzeitlich deutlichen Rückstands startet Handball-Oberligist TuS Haren gut in die Saison: Im ersten Saisonspiel konnten die Emsländer noch ein Unentschieden in Oldenburg erzwingen. In der Landesliga hat die HSG Haselünne-Herzlake deutlich bei TV Bissendorf-Holte II verloren.