Harens Trainer Sven Suton. Foto: Picturepower Teammanager Frank Geers erklärt Warum Harens Handballer in der Oberliga derzeit einen Lauf haben Von Dieter Kremer | 31.01.2023, 11:46 Uhr

Von Sieg zu Sieg eilen aktuell die Handballer des TuS Haren in der Oberliga. Schieben sich dadurch in der Tabelle in die obere Hälfte. Aber warum sind sie eigentlich momentan so erfolgreich?