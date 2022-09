Harens Trainer Sven Suton verfügt über ein gutes Netzwerk. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Zwei Gründe entscheidend So angelte sich der TuS Haren den nächsten Ex-Handball-Profi Von Dieter Kremer | 07.09.2022, 16:46 Uhr

Er spielte sogar schon in der Champions-League-Qualifikation. Ab sofort will Velibor Manjic dem Handball-Oberligisten TuS Haren helfen. Die Emsländer erklären, wie sie sich dessen Dienste sichern konnten und was sie ihm bieten können.