Die HSG Haselünne/Herzlake hat sich die Außenseiterrolle zugeschrieben. FOTO: imago images/Andreas Gora Aufstiegs-Relegation zur Landesliga Handball: Nutzt HSG Haselünne/Herzlake die Außenseiterchance? Von Henning Harlacher | 10.06.2022, 09:59 Uhr

Schaffen die Handballer der HSG Haselünne/Herzlake den Aufstieg in die Landesliga? Im Relegationsturnier in Varel geht es am Samstag (ab 12 Uhr) gegen SG Obenstrohe/Dangastermoor, TuS Lemförde sowie HSG Emden.