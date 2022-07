Den dritten Platz im Großen Preis 2021 in Wietmarschen belegte Manuel Beeker aus Sögel. FOTO: Johannes Krage up-down up-down RFV Wietmarschen Ausrichter Große Starterfelder beim Euregio-Springturnier in Lohnerbruch Von Johannes Krage | 14.07.2022, 13:03 Uhr

Große Starterfelder in den 24 Prüfungen zeigen das Interesse am Euregio-Springturnier des RFV Wietmarschen in Lohnerbruch, das bis Sonntag dauert.