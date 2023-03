Freuen sich auf die Sport-Wirtschafts-Gala (v.l.): Stefan Gette (PKF WMS GmbH & Co. KG), Hubert Börger (Sporthilfe Emsland e.V.), Jörg Gerdelmann (Georg Boll GmbH & Co. KG), Ulrich Boll (Wirtschaftsverband Emsland e.V.), Corinna Dulle (ELA Container GmbH), Hermann-Josef Mammes (Sporthilfe Emsland e.V.), Günter Klene (Kreissportbund Emsland e.V.) Foto: Wirtschaftsverband Emsland up-down up-down Verleihung am 20. März Sport-Wirtschafts-Gala: Wer wird emsländischer Sportler des Jahres? Von Sven Stahmann | 16.03.2023, 07:50 Uhr

„Und der Sport-Oscar geht an...“ wird es am 20. März gleich drei Mal heißen, wenn am Emsbürener Standort des Logistikunternehmens Boll die emsländischen Sportler des Jahres geehrt werden. Doch nicht nur für die Verleihung lohnt es sich, am kommenden Montag im Logistikcenter am Schüttorfer Autobahnkreuz vorbeizuschauen.