Ob die B-Junioren des JLZ Emsland, hier im Sommer 2022, am Wochenende jubeln können? Immerhin müsen sie beim Tabellenersten TSV Havelse antreten. Foto: Lars Schröer up-down up-down Heimspiel auf B-Platz der Hänsch-Arena Meppens B-Junioren beenden Sonderspielrunde gegen Münster Von noz.de | 21.04.2023, 15:05 Uhr

Sechs Partien stehen für den ranghöchsten Fußballnachwuchs aus dem Emsland am Wochenende auf dem Programm. Gespielt wird in Bundes-, Regional- und Niedersachsenliga ebenso wie in Sonderspielrunden.