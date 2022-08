Freitagsspiele bestreiten der SV Germania Twist (in Esterwegen) und der SV Bokeloh (in Papenburg). FOTO: Lars Schröer up-down up-down Diese Teams spielen am Freitag Fußball: Verteidigt Aufsteiger Heede in Dörpen seine Spitze? Von Jonathan Lübbers | 18.08.2022, 14:50 Uhr

3. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Emsland: Während der SV Bawinkel in Staffel A gleich doppelt im Einsatz ist, finden in Staffel B drei Freitagsspiele statt.