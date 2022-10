Auswärts anders auftreten will die U23 des SV Meppen. Foto: Lars Schröer up-down up-down Freitag beim SV Wilhelmshaven Fußball-Landesliga: SV Meppen II will seine Auswärtstaktik ändern Von Dieter Kremer | 27.10.2022, 15:21 Uhr

Vier Niederlagen, alle auswärts: Die Landesliga-Fußballer des SV Meppen II sind zuhause zwar noch ungeschlagen, geben aber in der Fremde Punkte ab. Deshalb will der Trainer am Freitagabend beim SV Wilhelmshaven taktisch etwas verändern.