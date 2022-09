Führt mit sieben Treffern die Oberliga-Torschützenliste an: Felix Schmiederer (Archivfoto). Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 1:1 beim Rotenburger SV Fußball: Spelles Torjäger Schmiederer rettet einen Punkt Von Marius Keiser | 04.09.2022, 20:20 Uhr

Ziel waren die nächsten drei Punkte, um weiter an der Tabellenspitze dranzubleiben. Doch Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus musste sich am Sonntag in Rotenburg mit einem Zähler zufriedengeben.