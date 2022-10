Der FC Leschede trifft auf den SV Listrup. Foto: Lars Schröer up-down up-down Derby zwischen den Twist-Klubs Fußball: Sieben Montagsspiele in der Kreisliga Emsland Von Jonathan Lübbers | 02.10.2022, 09:07 Uhr

Es geht aktuell Schlag auf Schlag in der Fußball-Kreisliga. Nachdem die Hinrunde am gestrigen Freitagabend gerade erst beendet worden ist, steht am Montagnachmittag bereits der Auftakt der Rückrunde vor der Tür.