Späte Gegentore am Samstag SV Meppen II zittert Führung gegen Ramlingen über die Zeit Von Marius Keiser | 14.10.2023, 19:06 Uhr

Der SV Meppen II hat in der Fußball-Oberliga das zweite Spiel in Folge gewonnen. Gegen SV Ramlingen-Ehlershausen gab es am Samstag zu Hause ein 3:2.