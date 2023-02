Der SC Spelle-Venhaus um Jan-Hubert Elpermann empfängt am Samstag den formstarken Rotenburger SV. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Aggressiver Gegner Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus empfängt formstarke Rotenburger Von Marius Keiser | 24.02.2023, 12:14 Uhr

Der Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus trifft am Wochenende auf den Rotenburger SV. Am Samstag um 16:30 Uhr will der SC es besser machen als im Hinspiel.