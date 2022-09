Will das Offensivspiel ankurbeln: Niklas Papen. Foto: Heiner Lohmann up-down up-down Aufsteigerduell am Samstag Fußball-Oberligist Blau-Weiß Papenburg will Unruhe vermeiden Von Marius Keiser | 23.09.2022, 22:08 Uhr

Aufsteigerduell in der Fußball-Oberliga: Nach zwei Niederlagen in Folge mit jeweils fünf Gegentoren will der SC Blau-Weiß Papenburg beim FSV Schöningen die Wende schaffen. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr.