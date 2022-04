Kapitän Torben Stegemann und Felix Schmiederer (links) siegten mit 3:0. FOTO: Picturepower/Scholz Doppelpack von Felix Schmiederer Fußball-Oberliga: Spelle schlägt Arminia Hannover im Nachholspiel Von Dieter Kremer | 07.04.2022, 21:24 Uhr

Auf der Überholspur: Die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus pirschen sich weiter an die Spitze der Aufstiegsrunde heran. In der Nachholpartie gegen den SV Arminia Hannover siegte das Team am Donnerstagabend ohne seinen positiv getesteten Trainer Hanjo Vocks mit 3:0 (1:0).