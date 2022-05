Für Steffen Wranik und Co. gibt es noch eine kleine Chance. FOTO: Picturepower/Scholz Überrascht der SCSV noch alle? Fußball: So kann Oberligist Spelle noch die Relegation erreichen Von Dieter Kremer | 13.05.2022, 18:50 Uhr

Saisonfinale in der Fußball-Oberliga: Springt der SC Spelle-Venhaus doch noch aus dem Windschatten an der Konkurrenz vorbei? So könnte es im Spiel bei Lupo Martini Wolfsburg (Sonntag, 15 Uhr) noch klappen mit dem Relegationsplatz.